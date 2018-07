Ex-guerrilheiro é eleito prefeito de Bogotá

BOGOTÁ - Os colombianos elegeram no domingo o ex-guerrilheiro Gustavo Petro para prefeito da capital, Bogotá, o segundo mais importante posto do país, depois da presidência, de acordo com dados preliminares da apuração. A votação transcorreu com tranquilidade, sem a violência que marcou a campanha eleitoral.

Petro, de 51 anos, conhecido por sua militância anticorrupção e por ter integrado o extinto grupo rebelde M-19, obteve 32% dos votos, tendo sido apuradas 84% das urnas. Seu principal adversário, Enrique Penalosa, apoiado pelo ex-presidente Alvaro Uribe, ficou com 25% e admitiu a derrota.

Petro, que assumirá o cargo em janeiro, disse que sua vitória mostra que a reconciliação é possível na Colômbia, país afetado pela violência da guerrilha e do narcotráfico.

A eleição dele foi um revés para Uribe, que deixou a presidência 14 meses atrás com 75% de aprovação e depois disso vem se mantendo nos bastidores como figura política influente.

A campanha eleitoral foi marcada pela violência, tendo sido mortos 41 dos 100 mil candidatos. As guerrilhas de esquerda e gangues custeadas por traficantes de drogas são acusadas de terem fomentado a violência, ao tentar assegurar a eleição de seus candidatos favoritos.