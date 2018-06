Farc sequestram três trabalhadores e explodem torre de energia

BOGOTÁ - Rebeldes colombianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) sequestraram três trabalhadores de petróleo, mataram quatro soldados no sul do país e explodiram uma torre de energia no norte, disseram fontes militares, em um sinal de que o grupo está intensificando a pressão durante as negociações de paz.

Os sequestros e outros incidentes violentos na quarta-feira ocorreram dias depois das Farc deixarem claro durante as negociações em Cuba que iriam continuar a capturar os membros das Forças Armadas, mesmo enquanto as conversas continuassem.

Os trabalhadores do petróleo eram contratados como engenheiros da canadense Gran Tierra Energy, de acordo com um email da Força Aérea colombiana durante a noite. Funcionários da empresa no Canadá e em Bogotá não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A Força Aérea estava procurando os trabalhadores, disse o comunicado. Acredita-se que eles sejam colombianos.

O governo do presidente Juan Manuel Santos e os rebeldes marxistas estão envolvidos em negociações de paz em Havana desde novembro, tentando chegar a um acordo para uma guerra que desafiou todas as tentativas anteriores de resolução.