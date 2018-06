Farc veem 'coincidências' com governo colombiano em setor agrícola As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) disseram na quarta-feira que encontraram "coincidências" com o governo ao analisarem a pobreza vivida pelo setor agrícola no país andino, a primeira questão levantada pelo diálogo de paz que busca acabar com 50 anos de conflito armado.