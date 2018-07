Fidel Castro chama Otan de 'brutal' por seu papel na Líbia

Fidel, de 85 anos, também manifestou indignação pela morte de Gaddafi na semana passada e o tratamento dado posteriormente a seu corpo, dizendo que ele foi "sequestrado e exibido como um troféu de guerra, uma conduta que viola os princípios mais elementares das normas muçulmanas e de outras crenças religiosas".

Os comentários foram publicados na mídia estatal cubana, em uma das colunas de opinião que Fidel escreve desde que ficou doente, cinco anos atrás, e transferiu a presidência a seu irmão mais novo, Raúl Castro, em 2008.

Fidel criticou desde o começo a intervenção da Otan na Líbia e elogiou Gaddafi, seu amigo, por sua resistência.

Ele também qualificou a Otan como um instrumento de seu inimigo ideológico de longa data, os Estados Unidos.

Os comentários de Fidel foram os primeiros vindos de Cuba desde a morte de Gaddafi.

No mês passado, o governo cubano retirou seus diplomatas da Líbia e afirmou que não iria reconhecer o Conselho Nacional de Transição (CNT) líbio ou qualquer governo estabelecido no país com a ajuda da intervenção estrangeira.

(Reportagem de Jeff Franks)