Fidel Castro está com boa saúde, diz vice-presidente cubano O ex-líder cubano Fidel Castro está com boa saúde e trabalhando bastante, apesar de ter ficado "consternado" com a recente morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que era um de seus melhores amigos, disse o vice-presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a repórteres em Havana nesta sexta-feira.