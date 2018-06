Fidel Castro está vivo e bem, diz assessor de Chávez

Rejeitando rumores de que Castro estava prestes a morrer, Jaua, importante assessor do presidente venezuelano, Hugo Chávez, mostrou neste domingo a jornalistas fotos do encontro realizado no sábado. Ele afirmou que Castro, 86, está com boa saúde e lúcido.

Jaua, que está disputando eleição para o governo do Estado venezuelano de Miranda, afirmou que Castro o acompanhou ao famoso Hotel Nacional de Havana no início da noite do sábado após o encontro. Ele então conversou brevemente com o gerente do hotel, Antonio Martinez Rodriguez, antes de sair.

A longa ausência de Castro do público tem incentivado rumores pelo Twitter e por blogs há semanas, que afirmam que o ex-líder cubano morreu ou está próximo da morte.

"Sim, ele esteve aqui ontem, o mesmo velho Fidel, com sua barba e bochechas rosadas. Ele estava bem", disse Martinez à Reuters neste domingo.

Castro foi citado como estando em uma van cinza da Mercedes e não saiu do veículo.

Além dos comentários de Jaua e de Martinez, e das fotos mostradas à imprensa, não há confirmação independente de que realmente alguém tenha visto Castro.

Depois de renunciar à presidência de Cuba em 2008, Fidel Castro escreveu colunas regulares na mídia estatal, mas não tem publicado artigos desde 19 de junho. Além disso, os escritos mais recentes dele foram considerados como tão excêntricas que levantaram dúvidas sobre seu estado mental.

Apenas a conta do Twitter dele tem se mostrado ativa, mas todas as mensagens são simples links da imprensa. Contas de Twitter de políticos e outras pessoas públicas frequentemente são administradas por seus assessores.

A última aparição pública de Castro aconteceu em março, quando ele se encontrou brevemente com o papa Bento 16, durante visita à ilha. Apesar de parecer lúcido, ele apresentou problemas para andar e se mostrou muito curvado.

Chávez, um amigo próximo e aliado, afirmou em diversas ocasiões que Castro está bem. Na semana passada, o filho Alex Castro afirmou que seu pai estava fazendo exercícios e que estava indo bem.

Uma carta de Castro parabenizando um instituto de medicina de Havana por seu aniversário de 50 anos foi publicada nas primeiras páginas dos jornais cubanos na quinta-feira, em sua primeira aparição impressa em quatro meses.

A carta e uma reportagem que a acompanhou ocuparam toda a primeira página do jornal do Partido Comunista Granma, em sinal de tentativa de minimizar os rumores sobre sua morte.

Entretanto, a carta, publicada com a assinatura de Castro e datada de 17 de outubro, não conseguiu encerrar a especulação sobre sua saúde e muitos questionaram sua autenticidade.