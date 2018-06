Fogo engolfa partes de cidade portuária chilena de Valparaíso e destrói 100 casas

Pessoas com ferimentos leves foram vistas perto do fogo, mas nenhuma morte foi relatada e as exportações do maior produtor de cobre do mundo não foram afetadas.

Os bairros La Cruz e Las Canas estão entre os mais prejudicados pelo incêndio. Equipes de ambulâncias trataram moradores por inalação de fumaça conforme o fogo tomava conta de quarteirão após quarteirão.

"O tempo está complicando a situação", disse o funcionário de emergência Guillermo de la Mazza a jornalistas. "O vento não está nos fazendo nenhum favor. A retirada das pessoas é a nossa prioridade, juntamente com o controle do fogo em si."

(Por Anthony Esposito e Antonio de la Jara)