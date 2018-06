Forças venezuelanas matam dois paramilitares em confronto na fronteira com Colômbia

CARACAS - Forças de segurança da Venezuela mataram nesta terça-feira dois supostos paramilitares após um confronto a metros da fronteira com a Colômbia, disse o governador do Estado de Táchira onde as mortes ocorreram.

O incidente ocorreu horas depois que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ampliou o fechamento da fronteira com a Colômbia a uma passagem vital do Estado de Zulia e anunciou o envio de mais 3 mil militares à região para combater o contrabando e os paramilitares.

"Acabou o controle dos paramilitares colombianos em terra venezuelana, a estamos liberando aos comerciantes, aos trabalhadores... a todo o povo", disse o governador de Táchira, José Vielma, onde há quase 20 dias Maduro fechou várias passagens fronteiriças e decretou estado de exceção, o que forçou a saída de muitos colombianos.

Segundo dados da Colômbia, 1.400 colombianos foram deportados da Venezuela e 14 mil retornaram voluntariamente por temor a represálias, provocando uma crise humana diante da necessidade de abrigo, comida e produtos de saúde.

O confronto entre um comando integrado por vários órgãos de segurança da Venezuela e supostos paramilitares do grupo "Los Rastrojos" ocorreu no município de Ayacucho, muito perto da fronteira com a Colômbia.

"Los Rastrojos" é um dos grupos paramilitares dedicados ao narcotráfico que ainda permanecem ativos na Colômbia.

Os dois países dividem uma fronteira terrestre porosa de 2.219 quilômetros na qual é frequente o contrabando de bens de primeira necessidade e gasolina, além da passagem de grupos armados ilegais de um lado ao outro. / REUTERS