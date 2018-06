Forte terremoto abala Guatemala e sul do México

O sismo de magnitude 7.1 foi registrado em San Marcos, perto da fronteira da Guatemala com o México. Prédios da cidade ficaram com rachaduras e houve também deslizamentos de terra na região, segundo autoridades locais.

O epicentro do terremoto se situou 35 quilômetros a sudoeste da cidade de Tapachula, no Estado mexicano de Chiapas, a uma profundidade de 75 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Autoridades de Chiapas disseram que não havia, por ora, informações sobre danos maiores. O sismo também foi sentido em El Salvador.

(Reportagem de Mike McDonald na Cidade da Gautemala e Bill Trott em Washington)