Forte terremoto abala Guatemala e sul do México e deixa ao menos 4 mortos

Dezenas de casas estavam destruídas e outras foram esvaziadas devido aos danos estruturais.

O epicentro do sismo foi localizado 22 quilômetros a sudoeste da cidade mexicana de Tapachula, fronteira com Guatemala, no Estado de Chiapas, e 204 quilômetros a oeste da Cidade da Guatemala, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto sacudiu principalmente o Estado de San Marcos, um dos mais pobres da Guatemala na região sudoeste do país, onde serviços de emergência registraram pelo menos três mortos.

"Há comunidades bem afetadas que ficaram sem comunicação devido aos deslizamentos... Há 48 casas com danos consideráveis em La Reforma, San Marcos, e também o cemitério municipal ficou destruído", disse Luis Rivera, governador de San Marcos, que em 2012 sofreu um terremoto de magnitude 7,4 que deixou 48 mortos.

"Este terremoto foi bastante forte. As famílias do Estado estão muito aterrorizadas por toda a experiência de novembro de 2012", acrescentou.

No México, a Defesa Civil de Chiapas disse que uma pessoa morreu na localidade de Huixtla, na costa do Pacífico, devido à queda de um muro, e indicou que havia relatos de deslizamentos em áreas montanhosas do Estado. A terra está instável devido ao período chuvoso.

O terremoto também foi sentido em El Salvador, na fronteira com a Guatemala, e em algumas áreas da Cidade do México, onde não foram registrados danos imediatamente.