Forte terremoto atinge costa oeste do México

O serviço geológico localizou o epicentro do tremor 525 quilômetros a leste de Ometepec, no Estado de Guerrero, a uma profundidade de 18 quilômetros.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico afirmou que o terremoto não iria provocar um tsunami destrutivo generalizado, mas que havia a possibilidade de efeitos de tsunamis locais.

O terremoto foi sentido na Cidade do México, onde prédios balançaram e funcionários foram para as ruas, de acordo com testemunhas. As linhas de celulares estavam sem sinal.

Nenhum dano foi registrado em Oaxaca, perto da área do terremoto, de acordo com a TV local. Mais cedo, o serviço dos EUA havia reportado a magnitude do terremoto em 7,9 e, inicialmente, de 7,6.

O presidente do México, Felipe Calderón, disse através do Twitter que nenhum dano sério foi registrado após o forte terremoto.

(Reportagem de Patrick Rucker)