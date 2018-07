Franco expõe ao Congresso planos do novo governo do Paraguai

Franco, um médico liberal que foi eleito como vice-presidente há quatro anos, assumiu a Presidência após o impeachment de Lugo por mau desempenho de suas funções, na sexta-feira.

Vários governos da região se recusaram a reconhecer o novo presidente porque consideram que Lugo não teve garantias suficientes em seu julgamento político.

Franco visitou líderes militares na sua qualidade de comandante-em-chefe das Forças Armadas e teria um encontro com autoridades da Câmara dos Deputados e do Senado, junto com sua equipe econômica recém-nomeada.

O Congresso tem pendente a aprovação de crédito por parte de organizações internacionais para quase 400 milhões de dólares considerados vitais para financiar o orçamento de 2012 e estimular a economia, que este ano deve se contrair 1,5 por cento, segundo dados oficiais.

Os parlamentares também se comprometeram perante Franco a nomear rapidamente um vice-presidente, disse o deputado Ramon Gomez a jornalistas.

A Constituição prevê que o Congresso deve nomear um vice-presidente se a mudança de governo ocorrer na parte final do mandato, que se estende até agosto de 2013.

Franco disse que sua prioridade seria "arrumar a casa" apesar das críticas dos países da região, muitos dos quais acreditam que ocorreu no Paraguai uma quebra democrática, e do próprio Lugo, que mantém reuniões constantes com seus colegas em um escritório do partido.

O ex-bispo disse na terça-feira, em entrevista à Reuters, que "só um milagre" poderia levá-lo de volta ao poder. Pouco antes, ele sugeriu que poderia ser um candidato na lista de senadores da coalizão esquerdista Frente Guasu nas eleições de abril do próximo ano.

MISSÃO DA OEA

O Paraguai foi suspenso de participar da cúpula do Mercosul --bloco que o país integra com Argentina, Brasil e Uruguai--, que se reunirá na sexta-feira em Mendoza, e a Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu enviar uma missão para investigar o ocorrido.

O chanceler paraguaio, José Félix Fernández Estigarribia, disse que a missão da OEA chegaria no domingo.

"Aqui não existem campos de concentração ocultos. Deixe-os vir e revisar o que eles quiserem. Têm o máximo respeito das autoridades paraguaias", afirmou o ministro a uma rádio local.

Lugo anunciou manifestações pacíficas contra a sua deposição, principalmente no interior, onde tem uma base de apoio forte. Mas as manifestações não estavam lotadas e na capital, Assunção, tudo transcorria conforme um dia normal.

"As pessoas estão confusas em função do que aconteceu. Não estava entre as prioridades do público entrevistado que Lugo sairia do poder", disse à Reuters Enrique Chase, que dirige a consultoria Instituto de Comunicación y Arte (ICA).

Segundo Chase, a percepção era de que Lugo estava fazendo uma boa gestão no campo econômico, mas não politicamente. "Ele teve mal-entendidos no manuseio das negociações com seu principal aliado, o Partido Liberal. Ele perdeu a bola", disse.