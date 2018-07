Furacão Jova perde força mas ameaça costa do México

Está previsto que o furacão, com ventos sustentados de 160 quilômetros por hora, toque a terra à tarde ou à noite, provocando fortes chuvas e ondas altas no balneário turístico de Puerto Vallarta e no porto de Manzanillo, que está fechado para a navegação desde domingo.

O Centro Nacional de Furacões (CNH) disse que o centro do furacão estava localizado 175 quilômetros a sudoeste de Manzanillo. O fenômeno avançava com direção norte-noroeste a 7 quilômetros por hora, o que o torna potencialmente perigoso.

As aulas foram suspensas nas zonas costeiras dos Estados de Jalisco, onde fica Puerto Vallarta; em Nayarit e em Colima, onde está Manzanillo, o maior porto do México e onde toneladas de carga de diversos produtos estão detidas até que o furacão passe.

Moradores de praias ao sul de Puerto Vallarta estavam sendo retirados e centenas de pessoas deixaram suas casas para se refugiar em albergues também em Manzanillo, disseram autoridades da Defesa Civil.

No centro de Puerto Vallarta, o funcionário de uma agência bancária ajudava a fechar as janelas do local, ao lado de outros comerciantes.

"Acreditamos que não vai acontecer nada, mas isso (o furacão) está lento e será perigoso. Pensavam o mesmo da última vez e tudo foi destruído," disse José Avila, lembrando-se do furacão Kenna, que em 2002 deixou vários mortos e fez milhares de pessoas deixaram suas casas na região.

Vários furacões passaram pela costa do Pacífico no México esta temporada, mas nenhum deles foi diretamente até a costa.

Em Manzanillo, cerca de 13 cargueiros estavam parados.