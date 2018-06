Furacão Paul deve atingir o México nesta terça

CIDADE DO MÉXICO - O furacão Paul, que está cerca de 500 quilômetros a sudoeste da península Baja, no México, enfraqueceu para um furacão de categoria 2 e deve atingir o continente em uma área pouco povoada mais tarde nesta terça-feira, 16, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O Paul estava com ventos máximos de 175 km/h e estava se dirigindo para norte-nordeste a 28 km/h, de acordo com informações do centro norte-americano na noite de segunda-feira.

O governo mexicano emitiu um alerta de furacão de Santa Fé a Punta Abreojos, na costa oeste do país, segundo o centro. No entanto, a tempestadade não deve atingir a região turística de Los Cabos.

O México tem importantes instalações petrolíferas na costa do oceano Pacífico.