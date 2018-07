Furacão Rina perde força ao se aproximar de balneários no México

O furacão Rina atingiu a costa caribenha do México nesta quinta-feira, 27, provocando caos nas viagens e atrapalhando a retirada das pessoas das áreas de risco.

O Rina pode perder força e virar uma tempestade tropical antes de se aproximar da costa leste da península de Yucatán, o que deve acontecer na noite desta quinta-feira, informou o Centro Nacional de Furacões sediado em Miami. A costa mexicana possui uma série de resorts conhecidos como Riviera Maya.

Em Playa del Carmen, a chuva forte diminuiu pela manhã, embora o mar continuasse agitado e o cais para navios que seguem para a ilha turística de Cozumel estivesse fechado.

Mais de 90 voos de e para Cancún foram cancelados na quinta-feira e centenas de passageiros carregados de malas lotaram o aeroporto na quarta-feira, tentando sair antes da chegada da tempestade.

Apesar de o Rina, um furacão de categoria 1, ter perdido parte de sua força durante a noite, com ventos caindo para 120 quilômetros por hora, os serviços de emergência no estado de Quintana Roo, onde fica Cancún, aconselharam as pessoas em áreas vulneráveis a buscar abrigo.

O Rina não deve afetar as plataformas de petróleo do Golfo do México nem as áreas de cultivo de café na América Central, que foram atingidas por fortes chuvas neste mês.

Mesmo mais fraco, o Rina deve provocar chuvas torrenciais e ondas potencialmente perigosas. A maioria das escolas em Quintana Roo foi fechada como medida de precaução.

Cerca de 2.800 pessoas, incluindo 200 turistas, foram retiradas da Ilha Holbox, na extremidade nordeste de Yucatán, informou o governador de Quintana Roo, Roberto Borge.

Sexto furacão da temporada 2011 do Atlântico, o Rina estava cerca de 190 quilômetros ao sul da Ilha de Cozumel às 10h (horário de Brasília) de quinta-feira, e se movia sentido noroeste a 9 quilômetros por hora.

O furacão pode provocar de 15 a 25 centímetros de chuva sobre o leste da península de Yucatán.