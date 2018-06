Governo chileno muda projeto tributário que financiará educação

O presidente Sebastián Piñera afirmou que o projeto modificado elevará a arrecadação de impostos em cerca de 1,2 bilhão de dólares no primeiro ano, mais do que os 700 milhões de dólares ou 1 bilhão de dólares anuais previstos anteriormente como receita extra.

As mudanças também incluem uma redução menor do que originalmente planejada num imposto sobre o crédito.

Piñera apresentou a reforma pela primeira vez em abril, depois de protestos estudantis exigindo educação gratuita e uma distribuição melhor dos lucros com a exploração do cobre no Chile, que é o maior produtor mundial do metal.

(Reportagem de Simon Gardner e Antonio de la Jara)