Governo chileno reforça medidas de segurança após atentado no metrô A presidente chilena, Michelle Bachelet, reuniu-se nesta terça-feira com os chefes de segurança do país para reforçar as medidas de proteção após o atentado a bomba que deixou 14 feridos em Santiago na segunda-feira, na semana do golpe de Estado que levou o ditador Augusto Pinochet ao poder.