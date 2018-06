Governo colombiano e Farc assumirão responsabilidade por vítimas de conflitos

Em um comunicado conjunto emitido sábado, em Havana, ambas as partes concordaram em 10 eixos que nortearão a discussão das vítimas de meio século de violência, o quarta das seis pontos das conversas mantidas ao longo de um ano e meio em Cuba.

"Qualquer discussão sobre este ponto deve partir do reconhecimento de responsabilidade para com as vítimas do conflito", disse o texto. "Nós não vamos trocar a impunidade".

A admissão de responsabilidade pelas Farc poderiam ajudar o presidente Juan Manuel Santos, que apostou sua reeleição pelo processo de paz, mas está empatado com seu rival de direita Oscar Iván Zuluaga. O pleito será no dia 15 de junho.

O futuro do diálogo com as Farc depende do resultado do segundo turno. Zuluaga tem dito que se ganhar imporá condições para continuar as negociações.

"O que estamos anunciando hoje é um passo histórico", disse a jornalistas, em Havana, o negociador chefe do governo colombiano, o ex-vice-presidente Humberto de La Calle.

O conflito de meio século entre as forças do governo, guerrilheiros e paramilitares deixou mais de 200 mil mortos e milhões de desalojados na Colômbia.

As delegações não especificara, a data em que o diálogo será retomado em Havana.