Governo da Colômbia tem conversas de paz preliminares com ELN

O governo de centro-direita disse ter começado a discutir uma série de temas no início do ano para iniciar negociações formais e pôr fim a meio século de guerra com o ELN, enquanto também negocia com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desde novembro de 2012 em Cuba.

"Expressamos à Colômbia e à comunidade internacional o desejo recíproco de discutir esta fase exploratória que nos permitirá concordar a respeito de uma agenda de trabalhos e estabelecer conversas para chegarmos a um acordo final”, declararam o governo e o ELN em um comunicado conjunto que a Presidência publicou no seu site.

“As delegações concordaram que a agenda irá incluir temas como as vítimas e a participação social”.

Santos enfrenta Óscar Iván Zuluaga, de direita, nas urnas no domingo, no que promete ser a eleição mais disputada em duas décadas. Zuluaga se opõe fortemente às conversas com as Farc e deve fazer objeção às negociações com o ELN.

(Reportagem adicional de Symmes Cobb)