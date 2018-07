Maduro, que assumiu as rédeas do país após a morte na semana passada do presidente Hugo Chávez, garantiu que o governo venezuelano ofereceu segurança a Capriles.

"Detectamos planos da ultradireita ... para fazer um atentado contra o candidato presidencial da oposição (Henrique) Capriles Radonski", disse Maduro durante evento televisionado.

