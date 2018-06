Guerrilha colombiana ELN liberta 11 petroleiros

A entrega dos reféns, em poder do Exército de Libertação Nacional (ELN), aconteceu no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela, uma próspera zona petrolífera e de gado onde foram privados de liberdade.

"Realizamos essa operação por pedido direto do grupo armado e solicitação das famílias", disse o chefe-adjunto da delegação do CICV na Colômbia, Michael Kramer.

"Queremos reiterar nossa disposição para continuar prestando nossos bons esforços para a libertação de outras pessoas em poder de grupos armados", acrescentou.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)