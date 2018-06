Langlois, um repórter do France 24, foi levado como refém na região de Caquetá, sul do país, em 28 de abril, após ter sido capturado durante confronto de uma unidade do Exército colombiano com rebeldes fortemente armados das Farc.

Imagens de TV mostraram o jornalista sorrindo e dizendo que foi bem tratado pelos sequestradores.

(Texto de Eduardo Garcia)