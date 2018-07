Helicóptero com 12 turistas e dois tripulantes desaparece na selva peruana

LIMA - Um helicóptero que transportava 14 pessoas, sendo 12 turistas e dois tripulantes, desapareceu noite desta quarta-feira na região da selva de Madre de Dios, no Peru, quando seguia para Cuzco, no sul do país, informou nesta quinta-feira à Agência Efe a Polícia Nacional.

A aeronave, da empresa Helicusco, deveria aterrissar por volta das 17h (de Brasília) de quarta-feira na cidade de Marcapata, mas até o momento não há informações de seu paradeiro.

A polícia, que presume que a aeronave tenha sofrido um problema técnico, enviou nesta quinta-feira ao local uma patrulha de agentes especialistas em resgates em altitudes elevadas.

"A busca continua, até o momento não recebemos nenhuma informação", afirmou à Efe um porta-voz da polícia da província de Quispicanchi, de onde se coordenam as operações.

O porta-voz acrescentou que ainda não se pode confirmar a identidade dos passageiros, embora a imprensa local especule que a maioria pode ser de turistas coreanos que visitaram a região de Madre de Dios.