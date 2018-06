Helicóptero fretado por companhia de petróleo Perenco cai no Peru, diz mídia local Um helicóptero fretado pela companhia de petróleo francesa Perenco caiu no domingo no norte do Peru, perto da fronteira com Equador, causando a morte das nove pessoas a bordo, cinco delas trabalhavam para a empresa, informou a mídia local.