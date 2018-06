Helicóptero mexicano dispara na fronteira com Arizona, dizem EUA

A Agência de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA declarou em um comunicado que o incidente ocorreu no início da quinta-feira na reserva nacional indígena de Tohono O'odham, no sul do Arizona.

“Um helicóptero das forças de segurança mexicanas penetrou aproximadamente 100 metros no norte do Arizona, cerca de 13 quilômetros a sudoeste do vilarejo de San Miguel”, disseram autoridades de fronteira dos EUA em Tucson. “O incidente está sendo investigado no momento”.

Um porta-voz do promotoria federal do México declarou que o incidente “aparentemente envolveu um helicóptero do Exército”, mas não deu mais detalhes. Autoridades do Exército mexicano não foram encontradas de imediato para comentar o assunto.

A fronteira sul dos EUA é cenário frequente de operações das forças de segurança mexicanas para deter cartéis de tráfico de droga e "coiotes", indivíduos que ajudam a atravessar imigrantes ilegais.

(Reportagem adicional de Lizbeth Diaz, na Cidade do México; e de Marty Graham, em San Diego)