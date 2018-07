Hugo Chávez aparenta otimismo com exames em Cuba

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que está em tratamento contra um câncer, vem enviando mensagens positivas de Cuba, onde se submete a exames oncológicos, enquanto em seu país os aliados estão furiosos com relatos da mídia de que o líder socialista tem dois anos de vida.

"Vamos viver e conquistar!" foi uma das mensagens no Twitter enviada pelo presidente, de 57 anos, de Havana, onde está desde o final de semana. "Acendi uma vela e fiz uma promessa a Cristo e a outros santos", acrescentou em outro Tweet.

Chávez diz que os testes irão mostrar que depois da cirurgia para retirar um tumor cancerígeno em junho e quatro sessões de quimioterapia, não tem mais células malignas em seu corpo. Porém, oncologistas dizem que é impossível dar alta a alguém até pelo menos dois anos depois do tratamento.

A saúde de Chávez tem enorme importância para a nação sul-americana, que é membro da Opep, devido aos seus planos de disputar uma nova eleição presidencial, no próximo ano.

Até agora, ele se beneficiou com a solidariedade nas pesquisas, o que elevou seus índices de aprovação para 60%. Analistas dizem que isso pode reverter se os eleitores acharem que ele não está bem o bastante para disputar uma eleição ou para governar o país por mais seis anos.

Aumentando os rumores sobre o estado exato de Chávez, um médico venezuelano que o atendeu no passado foi citado por uma revista semanal mexicana dizendo que o presidente tinha um câncer grave na pélvis. "O prognóstico não é bom", disse Salvador Navarrete em artigo da Milenio Semanal. "A expectativa de vida é de até dois anos". A Reuters não pôde confirmar as declarações de Navarrete, mas os aliados de Chávez o criticaram.

"NECROFILIA"

Celia Flores, um peso-pesado político no Partido Socialista, acusou opositores de uma obsessão "mórbida" com a saúde de Chávez. "A ultradireita, com sua política de necrofilia, está tentando desmoralizar o povo, mas não conseguirá", disse ela. Eva Golinger, uma advogada norte-americana que é uma das maiores simpatizantes estrangeiras de Chávez, acusou Navarrete de romper com a ética médica e fingir conhecer detalhes da doença. "A entrevista do dr. Navarrete é o espetáculo triste de um médico distinto que ficou amargo. Por que ele não está tratando da doença atual de Chávez, está bravo, e por isso violou o juramento sagrado da confidencialidade", disse.

O líder venezuelano tuitou que estava começando um segundo dia de testes na terça-feira, 18, em Cuba, onde ele tem privacidade e hospitalidade graças à relação com os irmãos Castro. Embora Chávez tenha dado poucos detalhes precisos sobre sua condição, os venezuelanos especulam furiosamente.

Há quem concorde com a versão de Navarrete de que o tempo de Chávez está acabando, enquanto partidários do presidente dizem que ele logo estará 100% melhor e pronto para lançar sua campanha eleitoral. Uma fonte médica venezuelana, que tem contato com a equipe que cuida de Chávez, disse à Reuters que a saúde dele parecia mais grave do que o presidente deixava transparecer e os médicos cubanos agora controlam o tratamento.