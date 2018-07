Hugo Chávez chega a Cuba para 2ª fase de tratamento contra o câncer

HAVANA - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chegou na madrugada deste domingo, 17, a Cuba, para iniciar a segunda fase do tratamento contra o câncer do qual sofre e se submeter à quimioterapia. O presidente de Cuba, Raúl Castro, recebeu o líder venezuelano no aeroporto de Havana.

Em seu informativo de meia-noite, a televisão cubana emitiu um vídeo sem som da chegada de Hugo Chávez ao aeroporto de Havana, onde Raúl Castro o recebeu acompanhado do ministro das Relações Exteriores da ilha, Bruno Rodríguez.

Chávez anunciou na sexta-feira, 15, em Caracas que tinha solicitado permissão ao Parlamento venezuelano para viajar para Cuba e completar a segunda etapa de seu tratamento contra o câncer, que incluirá quimioterapia.

Este sábado, 16, o Parlamento da Venezuela autorizou a viagem a Cuba de Hugo Chávez, que, além disso, assinou um decreto para delegar parte de suas funções como chefe de Estado ao vice-presidente, Elías Jaua, e o ministro do Planejamento e Finanças, Jorge Giordani.

"Este é um decreto para delegar, não como querem alguns setores da oposição, que eu entregue o Governo (...) vou delegar um conjunto de funções, como manda a Constituição, ao vice-presidente e ao ministro Jorge Giordani", anunciou Chávez em um conselho extraordinário de ministros.

O presidente venezuelano teve que ser operado de urgência no dia 10 de junho para extrair um abscesso pélvico, e no dia 20 do mesmo mês lhe foi extirpado um tumor canceroso.