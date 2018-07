Humala com 70% de aprovação após eleição presidencial no Peru O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, tem 70 por cento de aprovação duas semanas depois de ter vencido as eleições, e uma maioria acredita que ele terá um governo ao estilo do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou uma sondagem divulgada no domingo.