Incêndio em cidade chilena de Valparaíso entra no 3o dia Focos de um incêndio voraz que se iniciou no fim de semana na cidade portuária chilena de Valparaíso estavam sendo combatidos nesta segunda-feira por milhares de bombeiros e também aviões, enquanto os desabrigados procuravam pertences no que restou de suas casas.