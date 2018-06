Jornalista sequestrado no México é encontrado morto

MÉXICO - As autoridades mexicanas acharam nesta sexta-feira, 18, o corpo do jornalista Marco Antonio Ávila García, de 39 anos, numa estrada no estado de El Sonora, no noroeste do país, confirmou à Agência Efe uma fonte oficial.

O corpo foi achado com "sinais de tortura e com uma mensagem do narcotráfico", afirmaram fontes da promotoria do estado, que evitaram fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

Ávila García, repórter jornal "El Regional de Sonora", foi sequestrado por pelo menos três homens "encapuzados e armados" quando se encontrava num lava-jato de carros na cidade de Obregón.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México disse hoje em comunicado que buscará os familiares do jornalista, assim como os diretores do jornal onde ele trabalhava para iniciar uma investigação.