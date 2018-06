Justiça da Venezuela determina julgamento do líder opositor Leopoldo López

López, líder da ala mais radical da oposição venezuelana, está preso desde fevereiro.

"Diante da acusação apresentada pelo Ministério Público, foi ordenado o julgamento de Leopoldo Eduardo López Mendoza por sua suposta responsabilidade nos atos de violência registrados em 12 de fevereiro deste ano", disse a Promotoria em um comunicado.

A decisão foi anunciada na madrugada de quinta-feira, após uma audiência de três dias a portas fechadas em um tribunal en Caracas.

Usando discursos políticos de López e conteúdos de sua conta no Twitter, os promotores ratificaram as acusações de incêndio, danos e incitação pública durante as manifestações.

López, ex-prefeito de um bairro de classe alta de Caracas, foi um dos líderes das manifestações que pediram a renúncia de Maduro, que a oposição responsabiliza pela inflação alta, a escassez de alimentos e a criminalidade fora de controle na Venezuela.

Os protestos deixaram 42 mortos, entre manifestantes e policiais, além de centenas de feridos e detidos.