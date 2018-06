Após terremoto, legisladores mexicanos propõem aumento de imposto para reconstrução

CIDADE DO MÉXICO - Uma comissão no Congresso mexicano está organizando uma proposta para conseguir recursos e reconstruir as áreas mais danificadas pelos dois terremotos que aconteceram no mês de setembro. Para isso, a ideia é aumentar a taxação sobre o petróleo e o câmbio, e criar um fundo com o valor arrecadado.

Uma comissão financeira concordou com a proposta de aumentar os impostos sobre o petróleo de U$ 46 por barril para U$ 48,5. A taxação sobre o câmbio deve sair de 18,1 para 18,4 pesos, de acordo com o jornal mexicano La Jornada.

Uma porta-voz do ministério das finanças confirmou que a comissão fez alterações na proposta para o orçamento. Com as mudanças, o objetivo é ter mais receita para investir nas reformas e reconstruções das áreas mais destruídas pelos dois terremotos, que causaram danos de mais de U$ 2 bilhões.

Como acontece no sistema brasileiro, o texto da proposta deverá passar pela aprovação da "baixa casa" do Congresso, que no Brasil seria a Câmara dos Deputados, e só então poderá ser encaminhada para o Senado.

Em setembro, o presidente mexicano Enrique Peña Nitero afirmou que fundos seriam necessários para reconstruir áreas públicas. /REUTERS