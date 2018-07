Líder das Farc propõe pauta de conversações de paz

BOGOTÁ - O líder máximo do grupo rebelde colombiano Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) propôs ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, discutir privatizações, depredação ambiental, democracia liberal e a doutrina militar, em uma hipotética conversação de paz para buscar o fim do conflito no país.

Num ato incomum, o novo chefe do grupo Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño, mais conhecido como Timoleón Jiménez, ou "Timochenko", enviou uma carta a Santos cujo conteúdo foi divulgado na segunda-feira por portais da Internet que difundem informações dos rebeldes.

"Timochenko" propôs a Santos retomar a agenda que não avançou durante as fracassadas conversações de paz de Caguán, entre 1999 e 2002, durante o governo do presidente Andrés Pastrana. O diálogo ocorria em uma região de savanas e selvas de 42 mil quilômetros quadrados - duas vezes o tamanho de El Salvador.