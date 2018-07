Líder do cartel 'La Familia' é preso no México

CIDADE DO MÉXICO - José de Jesús Méndez, conhecido como "El Chango", um dos principais chefes do sanguinário cartel mexicano "La Familia" e procurado pelos Estados Unidos, foi capturado em uma operação da Polícia Federal do México no Estado de Aguascalientes, no centro do país, disseram autoridades nesta terça-feira, 21.

Méndez é um dos fundadores desse cartel, um grande produtor de metanfetaminas enviadas para os Estados Unidos. Segundo a imprensa local, ele se encontra debilitado e dividido depois da morte, no ano passado, do líder Nazario Moreno, ou "El Chayo".

O cartel "La Familia" opera principalmente no Estado de Michoacán, no oeste do México, onde também produz maconha e papoula. Michoacán é um dos principais focos da violência do narcotráfico que afeta o país e que já deixou cerca de 40 mil mortos desde o início do mandato do presidente Felipe Calderón, em dezembro de 2006.

As autoridades mexicanas ofereciam por Méndez uma recompensa de 30 milhões de pesos (2,54 milhões de dólares).