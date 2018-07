Lugo pede investigação especial de confronto mortal no Paraguai

O mandatário, criticado por sua reação à violência ocorrida em uma fazenda no nordeste do Paraguai, convocou nesta quarta-feira a sua primeira entrevista coletiva em dois anos para anunciar a formação do grupo investigador que terá a intervenção da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O anúncio foi feito entre renovadas ameaças de um impeachment contra Lugo, que não tem maioria no Congresso e se viu forçado a destituir seu ministro do Interior e o comandante da polícia pelo episódio violento ocorrido em uma região de fronteira com o Brasil.

"Neste acontecimento infeliz perdemos todos ... não é o momento de buscar nem pedir ganhos políticos de parte de ninguém, nem pessoas nem organizações, porque seria somente oportunismo político", disse o presidente.

Lugo explicou que os policiais, que tentavam conduzir uma desapropriação de terra ocupada por camponeses, foram "surpreendidos em meio a um protocolo de diálogo e negociação", lançando luz sobre o que aconteceu depois de várias versões conflitantes.

E acrescentou que havia indícios sobre a maneira de atuar de ambos os grupos e a utilização de armamento de alto calibre "que sugere a participação de forças de profissionais do crime", sem dar mais detalhes sobre o incidente, o mais violento das últimas duas décadas no país.

A comissão, que terá como tarefa um estudo completo e independente dos fatos, será formada pela sociedade civil e um representante da OEA.