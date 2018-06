Maduro promete fiscalizar empresas com mais rigor na Venezuela

"Não estamos brincando, estamos defendendo os direitos da maioria, sua liberdade econômica", disse Maduro nesta sexta-feira, alegando que irregularidades foram encontradas em quase 99 por cento das 1.705 empresas inspecionadas desde o começo do mês.

Maduro, herdeiro político do presidente socialista Hugo Chávez, iniciou neste mês uma teatral onda de fiscalizações - muitas vezes com transmissão pela TV - para forçar as empresas a reduzirem preços.

(Reportagem de Andrew Cawthorne e Daniel Wallis)