Manuel Merino, presidente do Peru, renuncia após protestos

Manuel Merino, presidente do Peru, anunciou sua renúncia neste domingo, 15, cinco dias após ter assumido o cargo, em meio a grandes protestos contra o novo governo e um "golpe do congresso".

"Quero fazer reconhecimento a todo o país que apresento a minha renúncia", informou Merino em uma mensagem transmitida na televisão do Peru, o que resultou em comemorações nas ruas de Lima no dia seguinte à violenta repressão de protestos que deixou três mortos e uma centena de feridos.

Martín Vizcarra, o presidente anterior, havia deixado o cargo sob a acusação, por parte do congresso, de "incapacidade moral" após denúncias de que teria recebido propina para autorizar obras públicas quando era governador de Moquegua (ao sul do país), em 2014.

Vizcarra fez um pronunciamento no Palácio de Governo no mesmo dia acatando a decisão do Congresso. "Hoje deixo o Palácio de Governo, hoje volto a minha casa, apesar de haver inúmeras recomendações para que atuemos através de ações legais para impedir esta decisão", declarou durante o discurso, alternando momentos relaxados e informais e de comoção.

Como Vizcarra não tinha vice-presidente, foi substituído por Manuel Merino, presidente do Congresso e integrante do grupo político de centro-direita Ação Popular (AP), empossado na terça-feira, 16.

A decisão do Congresso gerou surpresa, confusão e indignação em seu país, com protestos de cidadãos, além da rejeição de políticos, constitucionalistas, analistas e até representantes da Igreja Católica.