México anuncia captura de chefão do Cartel do Golfo

CIDADE DO MÉXICO - A Marinha mexicana disse na quarta-feira,12, que prendeu um dos mais procurados narcotraficantes do país, Jorge "El Coss" Costilla, no que seria uma importante vitória para o presidente Felipe Calderón em seu esforço contra o crime organizado.

"El Coss", chefe do Cartel do Golfo, foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira, 13, quando a Marinha forneceu detalhes sobre a sua prisão.

Uma fonte governamental disse que o traficante, de 41 anos, foi detido sem resistir em Tampico (nordeste), onde o cartel está ativo. O Departamento de Estado dos EUA oferecia 5 milhões de dólares por sua captura.

O Cartel do Golfo está enfraquecido por causa da sua guerra contra uma quadrilha rival, os Zetas, formada por militares desertores. Na semana passada, a Marinha havia capturado outro dirigente do cartel, Mario Cárdenas, "El Gordo".