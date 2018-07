México diz ter impedido a entrada de filho de Gaddafi no país

Várias pessoas foram presas em 10 e 11 de novembro devido a um plano de uma rede criminosa internacional para que Saadi Gaddafi e sua família entrassem no México, depois que autoridades de inteligência receberam uma informação em setembro, disse a porta-voz do governo, Alejandra Sota a jornalistas.

A porta-voz anunciou a "captura e dispersão de uma rede criminosa relacionada ao suposto uso de documento falsos, tráfico de pessoas e crime organizado."

O advogado de Saadi, Nick Kaufman, afirmou que seu cliente está no Níger, para onde fugiu através do Saara depois da derrubada do regime de 42 anos de seu pai, em agosto.

O Níger disse que ele permaneceria no país até que a proibição de viagem imposta pela Organização das Nações Unidas fosse suspensa.

Como muitos altos membros do governo de Gaddafi, Saadi, um empresário e ex-jogador de futebol profissional, foi proibido de viajar e teve seus bens congelados por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU quando a violência eclodiu no início deste ano.

A Interpol emitiu um "alerta vermelho", solicitando a Estados membros a prisão de Saadi, com vista à extradição caso seja encontrado.

(Reportagem de Ana Isabel Martínez e Verónica Gómez)