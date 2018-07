México prende suspeito de assassinato que está em lista do FBI

Saenz, cidadão norte-americano, foi detido na quinta-feira em Guadalajara, no oeste do México, depois de uma investigação realizada conjuntamente pelas polícias do México e dos Estados Unidos, segundo nota do governo local.

O FBI diz que Saenz é suspeito de matar a tiros dois bandidos de uma quadrilha rival em 1998, em Los Angeles. Menos de duas semanas depois, ele teria sequestrado, estuprado e matado uma ex-namorada. Ele também é suspeito de ter assassinado outro homem em 2008 na Califórnia.

As autoridades norte-americanas ofereciam recompensa de até 100 mil dólares por informações que levassem à prisão de Saenz, que é natural de Los Angeles e teria 36 ou 37 anos.

De acordo com o FBI, Saenz viajava com frequência entre os Estados Unidos e o México e estaria trabalhando para um cartel mexicano de traficantes, usando vários apelidos, como Zapp, Peanut Joe Smiley e Honeycutt.

