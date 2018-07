México prende traficante ligado a chefe de cartel de Sinaloa

CIDADE DO MÉXICO - O México capturou um importante traficante de drogas com ligações com o homem mais procurado do país, Joaquin "El Chapo" Guzman, o chefe do cartel Sinaloa, que sofreu uma série de revezes nas últimas semanas.

A polícia federal mexicana anunciou nesta quarta-feira, 28, a captura de Luis Rodriguez Olivera, conhecido como "El Guero" (o loiro), por quem as autoridades dos Estados Unidos oferecem uma recompensa de até US$ 5 milhões.

Em um comunicado, a polícia mexicana disse que Rodriguez Olivera e seus irmãos foram responsáveis pelo tráfico de cocaína da quadrilha de Guzman para os Estados Unidos entre 1996 e 2008.

A declaração de "procurado" no site do Departamento de Estado americano, porém, afirmou que Rodriguez Olivera e seus irmãos romperam com o cartel Sinaloa por volta de 2005 e depois estiveram próximos dos rivais de Guzman no cartel Los Zetas. A declaração não tinha data, mas foi postada depois de 2008.

Autoridades dos EUA e do México não podiam dizer de imediato quais são as alianças atuais de Rodriguez Olivera, de 39 anos. Ele foi preso na terça-feira na Cidade do México.