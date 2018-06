Milhares de colombianos participam de 'Marcha pela vida' em apoio a processo de paz

Dezenas de milhares de pessoas vestidas com camisas brancas caminharam neste domingo pelas ruas centrais das cidades da Colômbia na "Marcha pela Vida", um apoio implícito à negociação pela paz entre o governo e a guerrilha das Farc, que foi criticada pela oposição.

No evento, organizado pelo ex-candidato presidencial Antanas Mockus, participou o presidente Juan Manuel Santos, que defende o diálogo que seu governo mantém em Cuba com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para dar fim ao mais antigo conflito interno do hemisfério sul, que já deixou 220 mil mortos e milhões de desalojados.

"Esta marcha não é política, não é contra ninguém, é por uma boa causa. Estamos aqui todos por uma causa que é a vida", disse Santos a jornalistas durante a caminhada.

"A vida não pode ter adversários. As vidas de nossos filhos, nossas mulheres, nossos jovens e a de todos os colombianos, assim como a de nossos adversários, precisa ser protegida e valorizada. A vida é sagrada", acrescentou.

A marcha aconteceu um dia depois que o governo e as Farc chegaram a um acordo para desminar florestas e áreas montanhosas na Colômbia, em um primeiro passo concreto nas negociações de paz para reduzir a intensidade deste conflito violento que já dura mais de meio século.

Mas a mobilização foi questionada pelo Centro Democrático, partido político liderado pelo ex-presidente e atual senador Alvaro Uribe, que criticou as negociações de paz, se opondo ao fato de que os líderes da guerrilha podem aproveitar para fazer política sem pagar pelos seus crimes na cadeia.

Uribe também acusa o governo de fazer concessões para as Farc, e ainda disse que o governo pagou a Mockus pela organização da marcha, versão que o ex-candidato e o governo desmentiram.

(Por Luis Jaime Acosta)