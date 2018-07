Morre chefe das Farc que exportava cocaína em submarinos

José Neftalí Umenza, o "Mincho", comandante da 30a frente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e alvo de um pedido de extradição dos EUA, morreu junto com quatro outros combatentes numa zona de selvas próxima à cidade de Buenaventura, no departamento do Valle.

"Era um chefe do narcotráfico, era um provedor de finanças, responsável por múltiplas ações terroristas, crimes e exportação de droga, em particular para a América Central", disse o ministro da Defesa, Juan Carlos Pinzón.

O funcionário afirmou que, segundo estimativas das Forças Armadas, "Mincho" fornecia 30 por cento de todos os recursos recebidos pelas Farc, que são consideradas uma organização terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia.

A Colômbia oferecia uma recompensa de quase 1 milhão de dólares por informações que levassem à localização do guerrilheiro, que atuou por mais de 40 anos nas Farc.

"Esse criminoso era um contato direto com os cartéis mexicanos, era a sua principal atividade. Esse é um golpe na espinha dorsal das finanças das Farc", disse Pinzón em entrevista coletiva.

"Mincho", que operava nas selvas da costa colombiana do Pacífico, participou de ações como o sequestro, em 2002, de 12 deputados, dos quais 11 foram assassinados pelos rebeldes cinco anos depois, e de um ataque a um quartel que resultou na morte de 18 cadetes da Marinha em 1991.

As Farc estão debilitadas desde 2002 por uma ofensiva militar apoiada pelos EUA, e que já resultou na morte de vários comandantes. Milhares de combatentes desertaram da organização nesse período.

Mas o grupo ainda mantém sua capacidade de realizar ataques de grande impacto em zonas de selva e montanhas, e eventualmente em grandes cidades.

A guerrilha é acusada de se financiar com a venda de cocaína, e os submarinos se tornaram nos últimos anos um dos principais meios para exportar a droga, principalmente pelo Pacífico, segundo autoridades.

