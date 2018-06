Morre homem atacado com ácido na Colômbia

O ataque aconteceu na noite de terça-feira perto do município de La Estrella, no departamento de Antioquía, e a vítima foi um jovem de 22 anos que caminhava junto a uma mulher, disse o comandante da Polícia Metropolitana de Medellín, general José Angel Mendoza.

O homem foi levado a um hospital de Medellín, onde morreu horas depois. As autoridades disseram desconhecer a identidade dos autores e as causas do ataque.

Nas últimas duas semanas, três mulheres foram atacadas com ácido no rosto em Bogotá, em incidentes que levaram o governo a anunciar uma revisão das leis para aumentar as penas contra os agressores, assim como os controles para a venda dessas substâncias químicas.

A maioria deste tipo de ataque contra mulheres é cometida por homens tomados por ciúmes ou pelo fim de relacionamentos sentimentais, de acordo com investigadores da polícia.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)