Mundoando com Fidel

Diferente das imagens divulgadas na noite de terça-feira, Chávez, de 56 anos, estava conversando desta vez, discutindo as manchetes da edição de terça-feira do jornal Granma, do Partido Comunista de Cuba.

"Olha como Fidel está lendo, sem óculos. Eu também, mas com um pouco de dificuldade!", brincou Chávez com seu amigo e mentor Fidel, depois que os dois passaram caminhando pelo jardim, aparentemente no hospital de Cimeq, em Havana.

Chávez desapareceu da vida pública após uma cirurgia em Cuba, em 10 de junho, para tratar do que o governo disse ser um abscesso na pélvis.

Sua permanência prolongada em Havana tem, no entanto, gerado especulações de que ele poderia estar sofrendo de algo pior, como câncer.

No mesmo vídeo, a dupla conhecida por ser tagarela foi vista sentada no interior de uma dependência, ambos de roupas esportivas e discutindo longamente sobre a política latino-americana.

Apresentando as imagens na TV estatal, o vice-presidente de Chávez, Elias Jaua, disse que eram prova de que seu chefe estava se recuperando.

