Narcotraficante mais procurado da Colômbia é capturado na Venezuela

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta quarta-feira, 19, a prisão do traficante Daniel "El Loco" Barrera. "Caiu o último dos grandes chefões", disse Santos. Barrera foi preso em San Cristóbal, na Venezuela na terça-feira, segundo o presidente colombiano.

Um dos traficantes de drogas mais procurados da Colômbia, Barrera, foi capturado com a ajuda do governo venezuelano e das agências de inteligência britânica e norte-americana, afirmou Santos.

Autoridades na Colômbia, um dos principais países produtores de cocaína do mundo, estavam se aproximando de Barrera nas últimas semanas, ao prenderem 36 membros de sua gangue e apreendendo cinco toneladas da droga e 21 aeronaves.

'Alianças perversas'

"'El Loco' Barrera foi talvez o comandante do narcotráfico mais procurado nos últimos tempos", disse Santos ao anunciar a prisão, no palácio presidencial, em Bogotá. "Ele dedicou 20 anos para coisas ruins à Colômbia e ao mundo, todos os tipos de crimes, alianças perversas com os paramilitares, com as Farc (grupo guerrilheiro)".

Em um discurso transmitido pela televisão, o presidente colombiano disse que Barrera foi capturado na cidade venezuelana de San Cristóbal, a 24 quilômetros de distância da fronteira com a Colômbia. Santos disse que a operação foi dirigida de Washington por um general da polícia colombiano.

O governo diz que a quadrilha de contrabando de Barrera era capaz de enviar 10 toneladas de cocaína por mês ao cartel Sinaloa, no México, a gangue mais poderosa do crime organizado das Américas. Era oferecida uma recompensa de 5 milhões de dólares por sua cabeça nos Estados Unidos e 2,7 milhões de dólares do governo colombiano.

Santos agradeceu às agências de inteligência britânica e norte-americana, assim como ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, por sua ajuda. Ele não deu mais detalhes sobre a operação. "A (Venezuela) ratifica sua determinação de continuar com uma política soberana nesta batalha, cujos resultados podem ser vistos pela comunidade internacional", afirmou o Ministério de Relações Exteriores do país, em um comunicado.