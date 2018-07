Negociações de paz entre Colômbia e Farc são adiadas para 2ª feira

BOGOTÁ - Negociações de paz entre o governo colombiano e as Farc em Cuba serão adiadas até segunda-feira 19 para que ambos os lados possam trabalhar nos "detalhes técnicos", de acordo com um comunicado conjunto enviado pelo gabinete do presidente, nesta terça-feira, 13. As conversas haviam sido marcadas para começar na quinta-feira.

Essa rodada de negociações é a mais recente de um longo histórico de tentativas para solucionar uma guerra de cinco décadas, que deixou dezenas de milhares de mortos desde a criação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).