Novo bombardeio mata 8 guerrilheiros das Farc na Colômbia

O ataque foi registrado na área de selva do departamento de Antioquia, informou o exército, dois dias depois que as Farc perderam 26 combatentes em outro bombardeio, em um dos piores golpes sofridos pelo grupo desde que começaram as negociações de paz com o governo dois anos e meio atrás.

Apesar de romper o cessar-fogo unilateral, a guerrilha disse que seguirá sentada à mesa de negociações em Havana, Cuba, com o governo. As conversas ocorrem mesmo com os dois lados combatendo nas montanhas e selvas colombianas.

"Acelerar a negociação para parar a guerra, é isso que venho pedindo às Farc faz muitos meses", disse o presidente Juan Manuel Santos logo depois do último bombardeio.

"Já passamos um ano, um ano inteiro, sem fazer um avanço substancial. Necessitamos avanços porque o povo colombiano tem paciência finita, não infinita", disse.

(Por Luis Jaime Acosta)