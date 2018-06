Novo grupo #CubaNow diz a Obama que é hora de mudar política para Cuba

Os anúncios colocados no metrô pelo grupo #CubaNow têm como objetivo destacar as mudanças econômicas ocorrendo em Cuba. O grupo acredita que o embargo dos EUA iniciado há 52 anos contra a ilha governada por um regime comunista não tem funcionado.

"É hora de trazer a conversa sobre a política EUA-Cuba para o século 21", disse o diretor do #CubaNow, Ric Herrero.

O grupo afirma que a sua meta, ao contrário da de outros grupos políticos focados em Cuba, é especificamente direcionada para mudar a mentalidade dos EUA sobre as políticas para a ilha.

Embora o grupo se oponha ao embargo, reconhece que derrubá-lo no Congresso é uma batalha difícil e outras maneiras podem ser encontradas para mudar a política, como permitir que todos os norte-americanos viajem para Cuba.

"Há muito que o presidente pode fazer dentro da sua área de competência", disse o membro-fundador do #CubaNow, Andres Díaz, um ex-funcionário do Departamento do Comércio no governo Obama, de origem cubana.

O #CubaNow foi fundado por um grupo formado na maioria por cubano-americanos da geração mais jovem. Herrero não quis falar sobre seu financiamento.

O lançamento do grupo coincide com o quinto aniversário das medidas tomadas por Obama em 2009, permitindo que os cubano-americanos viajem livremente para visitar parentes em Cuba, bem como enviar dinheiro para eles.

Essa mudança política ajudou a impulsionar "mais mudanças nesse tempo do que havia sido visto nos 50 anos anteriores", disse o grupo em um comunicado para a imprensa.

Herrero afirmou que o grupo, com sede em Miami e Washington, quer que a Casa Branca adote "novas medidas" para incentivar o florescente setor privado de Cuba, que surgiu no âmbito de reformas econômicas introduzidas lentamente pelo governo cubano.

Cuba anunciou novas reformas nesta segunda-feira, quando afrouxou a regulamentação de suas maiores empresas estatais, incluindo nos setores de mineração, turismo e telecomunicações.

A fundação do grupo é parte de uma nova onda de esforços para estimular Obama a tomar medidas mais ousadas para provocar mudanças no governo cubano. E ocorreu depois que uma pesquisa em fevereiro, do Conselho do Atlântico, mostrou que a maioria dos norte-americanos apoia a normalização das relações com Cuba.

Em novembro, Obama disse em um evento de arrecadação de fundos em Miami que este pode ser o momento dos Estados Unidos de "atualizar" suas políticas em relação a Cuba.