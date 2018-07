Ônibus escolar cai de barranco na Colômbia e 9 crianças morrem

BOGOTÁ - Nove estudantes - todos menores de idade - e um adulto morreram e pelo menos outras dez pessoas ficaram feridas após um ônibus escolar cair de um barranco na quarta-feira, 29, em uma estrada do departamento de Nariño, informaram as autoridades locais.

Fontes da polícia disseram em Pasto, capital do departamento, que o acidente ocorreu quando o veículo se aproximava da localidade de La Cruz, nesse território vizinho ao Equador.

Os estudantes, que vivem em zonas rurais, se dirigiam à sua escola, na cidade de La Cruz, informou Mario Orozco, comandante da Defesa Civil local.

Os outros dez estudantes feridos foram resgatados do fundo do barranco pela polícia, que contou com o apoio de bombeiros e membros da Defesa Civil.

Seis crianças morreram na hora, enquanto as outras vítimas, incluindo o motorista do ônibus, faleceram com o passar das horas.

As primeiras versões sobre o acidente indicam que o ônibus pode ter apresentado problemas mecânicos.